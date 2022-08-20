Пытали малолетнего парня во время оккупации Киевщины: контрразведка СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся вступить в ряды ВСУ
Два жителя Вышгородского района содействовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины и пытались устроиться в подразделения ВСУ, чтобы разведывать и передавать врагам информацию
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Контрразведка СБУ задержала двух вражеских агентов, пытавшихся вступить в подразделения ВСУ. Задержанные жители Вышгородского района оказывали содействие российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.
Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.
После освобождения Киевщины пособники кафиров остались на территории региона. Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных общин вблизи Киева.
- 19 августа правоохранители разоблачили завербованного агента ФСБ РФ, который должен был установить прослушивание в кулуарах Верховной Рады Украины.
- В Киеве СБУ также разоблачила подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.
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