Пытали людей в Буче: четырем военным РФ сообщено о подозрении
Подполковник, двое сержантов и рядовой 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Российской Федерации заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением за пытки жителей Бучи в марте 2022 года
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации Бучи подозреваемые вместе с другими неустановленными военными армии РФ ворвались в дом одного из местных жителей.
После чего по приказу подполковника хозяина дома вывели на улицу, где повалили на землю и били руками и ногами. При этом россияне потребовали предоставить им информацию о патриотически настроенных жителях города.
После этого мужчине завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц.
Там побои продолжились. Россияне заставили потерпевшего полностью раздеться и искали на его теле татуировку. С целью устрашения оккупанты имитировали казнь других украинцев, присутствовавших в помещении.
Мужчине удалось убежать от россиян в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.
Отмечается, что подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й мотострелковой бригаде 35 общевойсковой армии РФ заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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