Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .

"В период временной оккупации сел Вишневое, Слобода и Лукашовка эти лица в группе с другими военными РФ врывались в дома мирных жителей и, угрожая расстрелом, требовали информацию о расположении личного состава и техники ВСУ. Не получив ответа, захватчики отдавали приказы подчиненным издеваться над людьми и сами непосредственно участвовали в этом", - говорится в сообщении.

Один из потерпевших рассказал, что рашисты избивали его оружием и металлическими предметами, угрожали убить жену и сына, а затем вылили на него легковоспламеняющуюся жидкость и угрожали поджечь. Другого потерпевшего держали в неотапливаемом помещении во время мороза, также издевались и избивали. Его пожилую мать солдаты РФ держали в грузовом отделении автомобиля. Кроме того, захватчики отобрали у мужчины машину, в которой перевозили награбленное имущество местных жителей.

"Жестокое обращение захватчиков с мирным населением на оккупированных территориях подтверждено многочисленными свидетельскими показаниями и потерпевшими, которые узнали военных преступников по фотографиям.

Фигуранты производств заочно уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, то есть жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группы лиц)", - добавили в СБУ.

Других причастных военных РФ к совершению преступлений против мирного населения устанавливают.

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