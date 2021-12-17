Пытали людей, чтобы выбить деньги: СБУ задержала злоумышленников в Прикарпатье, среди них - бывший милиционер
В пятницу, 17 декабря, Служба безопасности Украины обезвредила на Прикарпатье преступную группировку, которая похищала и пытала людей
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе масштабной спецоперации задержаны лидеры и участники группировки. По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты - угрожали убийством", - говорится в сообщении.
В частности, следствие установило, что преступная группа похитила местного предпринимателя, пытала его, а затем ограбила.
Еще одному мужчине злоумышленники угрожали физической расправой с его семьей, если не вернет почти $40 тыс. несуществующего долга.
Кроме того, психологическое давление и угрозы насилием участники группировки применяли к женщине, у которой пытались "выбить" 1 млн грн.
"По информации досудебного расследования, в состав группировки входило 8 человек. Среди них - бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году", - отметили в пресс-службе.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ст. 186 (грабеж);
- ст. 187 (разбой);
- ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил им меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят расследование и выясняют причастность участников преступной группировки к другим преступлениям.
- Как сообщалось ранее, в Херсоне задержан полицейский, требовавший 100 тыс грн за сокрытие хищений на 240 тыс. грн.
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