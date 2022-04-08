Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.



В сообщении говорится, что при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области Изюмским районным управлением полиции ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, российские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли трех местных жителей. В целях уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шин от автомобиля.



После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек.





"Прокуроры Харьковщины вместе с правоохранителями прилагают все усилия для наказания страны-агрессора и всех причастных к преступлениям, которые они совершили на территории нашего государства", - говорится в сообщении.



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