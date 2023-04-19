Пытали и насиловали детей: жительнице Киевщины и ее сожителю грозит до 15 лет, дело уже в суде
29-летняя женщина и ее сожитель в течение длительного времени морили детей голодом, пытали и совершали сексуальное насилие над ними
Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Насиловали, развращали, издевались - 36 эпизодов преступлений над малолетними детьми, 18 из которых особенно тяжкие. 29-летняя жительница Броварщины совместно с гражданским мужем в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над детьми", - говорится в сообщении.
Небитов добавил, что женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством. Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.
За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
- Полиция задержала 54-летнего жителя Ивано-Франковской области, шантажировавшего 27-летнюю женщину интимными фото и видео.
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