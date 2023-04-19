Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Насиловали, развращали, издевались - 36 эпизодов преступлений над малолетними детьми, 18 из которых особенно тяжкие. 29-летняя жительница Броварщины совместно с гражданским мужем в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над детьми", - говорится в сообщении.

Небитов добавил, что женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством. Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.

За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.