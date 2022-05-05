Пытали и грабили мирных жителей Киевщины: двум бурятам заочно объявили подозрение
Двум оккупантам, которые в Бучанском районе Киевщины пытали и грабили гражданских украинцев, в частности детей и женщин, заочно объявили о подозрении в нарушении обычаев войны
Об этом идет речь в телеграмме Нацполиции.
"Двум служащим полка особого назначения г. Ангарска РФ - уроженцам Бурятии - инкриминируют нарушение законов и обычаев войны", - отметили в сообщении.
По информации следствия, в марте 2022 года в Бузовой Бучанского района Киевщины буряты жестоко обращались с мирными жителями, среди которых были женщины и дети. Вместе с другими оккупантами они ворвались в частный дом, угрожали оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. После издевательств и угроз подозреваемые забрали деньги и ценные вещи украинцев.
В Офисе генпрокурора отметили, что полиция проверяет причастность оккупантов к другим военным преступлениям в Украине и объявляет их в международный розыск.
- 2 мая правоохранители объявили первое подозрение в издевательстве над гражданскими в Буче Киевской области - ее получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей
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