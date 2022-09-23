Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

В суд направили обвинительные акты в отношении 10 военных 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии за жестокое обращение с гражданскими и другие нарушения законов и обычаев войны.

Во время оккупации Бучи в течение марта 2022 года захватчики держали в заложниках мирных жителей, которые не воевали и не имели оружия. Россияне не давали людям есть и пить. Также жителей Бучи лишали возможности свободно передвигаться, глаза завязывали липкой лентой и тряпками, а руки – пластиковыми хомутами. Людям угрожали убийством, в их сторону целенаправленно стреляли.

Чтобы получить информацию о расположении ВСУ и терробороны беспричинно горожан били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. У них крали личные вещи и бытовую технику.

29 июля четырем военным РФ сообщили о подозрении в пытках жителей Бучи.

8 августа стало известно, что в Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них - убиты.

16 августа 8 мародерам из российской армии сообщили о подозрении за то, что те выносили из домов компьютерную и бытовую технику, украшения, одежду и еду в Буче.

29 августа СБУ идентифицировала командира российского спецотряда "Ахмат", убившего пятерых гражданских в Буче.

3 сентября Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника ВС РФ, командовавшего операцией по захвату Киева и зверствами россиян в Буче, Ирпене и селах Киевщины

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