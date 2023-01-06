Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий установлены личности еще трех российских захватчиков, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей временно захваченных районов Запорожской области", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии. После захвата Мелитополя он был назначен "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города. Россиянин выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья.

Для этого злоумышленник сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на жилье мирных украинцев. Рашисты похищали людей и увозили их в застенки. Из пострадавших "выбивали" информацию о местах нахождения патриотов.

"Еще двумя военными преступниками являются сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (более известного как ОМОН) управления росгвардии по республике Дагестан", - сообщает СБУ.

После оккупации Васильевского района злоумышленники вошли в состав созданной "комендатуры": один на "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а другой - его помощника.

Следствие установило, что российские захватчики лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинцев, применяли к ним ядовитые химические вещества и электроток, постоянно угрожали убийством близких родственников.

Всем фигурантам сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Правоохранители обнаружили в подвале админздания полиции города Херсона очередную обустроенную пыточную российских захватчиков.

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