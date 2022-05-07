Пытали, а потом убили. В Пологах на Запорожье военные РФ издевались над партизаном, который перед смертью успел открыть по ним огонь

Об этом пишет на странице в фейсбуке военнослужащий Территориальной обороны ВСУ Иван Минченко .

В начале мая во временно оккупированных Пологах на Запорожье военные РФ похитили и два дня пытали 47-летнего патриота Романа Семененко.

"Когда была возможность уехать с оккупированной путиноидами территории города, Роман не согласился - решил ухаживать за мамой и помогать Движению сопротивления на месте. Он был эффективным партизаном, предоставленная информация помогала украинским военным уничтожать российских приблуд.

На днях в 6:30 утра Романа выкрали – за одним украинским патриотом приехали на бронетехнике около 20 оккупантов. Два дня рашисты пытали мужчину, требовали раскрыть места хранения оружия и информацию о его старшем брате – руководителе Пологовского Нацкорпуса", – пишет Иван Минченко.

4 мая мужчина привел российских оккупантов к месту, где сам прятал оружие. Там Роман быстро достал пистолет Макарова и начал расстреливать рашистов. В этот момент в его спину попала вражеская пуля.

Вместе с мужчиной в плену была его мать, которую впоследствии отпустили. У Романа Семененко остались жена и дочь.

Известно, что Роман родился и учился в Пологах.

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