Пыталась сфотографироваться на вагоне поезда: на Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током
В Харьковской области 16-летнюю девушку поразило электрическим током
Об этом передает пресс-служба полиции области.
Как отмечается, сообщение о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступило в Купянский районного отдела полиции 13 августа около 06:00.
Потерпевшей оказалась 16-летняя девушка. Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы.
Девушка с ожогами конечностей госпитализирована в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений проводится проверка.
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