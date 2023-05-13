Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.

"В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины", - говорится в сообщении.

Стало известно, что фигурантом является военный комендант калининградского гарнизона ВС РФ с позывным Гранит, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

В марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков "Л/ДНР" в распространении кремлевского режима в городе.

Впоследствии его назначили там комендантом. На этой должности оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей.

По приказу Гранита украинцев свозили в созданный агрессором застенок, который обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей подвергали жестоким пыткам, а также долгое время держали без пищи и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.

СБУ также сообщает, что Гранит лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ.

Во время освобождения города оккупационный комендант бежал в РФ, где скрывается от правосудия.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).