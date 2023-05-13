Пытал жителей Балаклеи: СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному коменданту города
Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему оккупационному коменданту Балаклеи, подвергавшему пыткам жителей города
Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.
"В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины", - говорится в сообщении.
Стало известно, что фигурантом является военный комендант калининградского гарнизона ВС РФ с позывным Гранит, который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на восточном фронте.
В марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков "Л/ДНР" в распространении кремлевского режима в городе.
Впоследствии его назначили там комендантом. На этой должности оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей.
По приказу Гранита украинцев свозили в созданный агрессором застенок, который обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей подвергали жестоким пыткам, а также долгое время держали без пищи и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.
СБУ также сообщает, что Гранит лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ.
Во время освобождения города оккупационный комендант бежал в РФ, где скрывается от правосудия.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
- Ранее Служба безопасности задержала еще двух пособников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области.
- 12 мая сообщалось, что по материалам СБУ районный суд г. Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях, инкриминированных им СБУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное