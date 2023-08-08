Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что житель областного центра после захвата города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и подписал присягу гражданина РФ. Впоследствии его назначили "младшим инспектором" в изоляторе №1.

На этой псевдодолжности херсонец конвоировал похищенных украинцев в камеры, где избивал пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без пищи и воды. Во время физического насилия коллаборант неоднократно угрожал потерпевшим смертью.

По данным правоохранителей, такими действиями рашисты пытались запугать жителей и сломать боевой дух сопротивления.

После о свобождения Херсона злоумышленника задержали. В помещении обнаружили оккупационный "пропуск", выписку из приказа о назначении у ряда псевдооргана, "справку" о причислении в администрацию российской застенки, подписанную коллаборантом "присягу" на верность РФ и заявление на получение гражданства.

Фото: Служба безопасности Украины

Фигурант сообщен о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.