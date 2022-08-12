Пытал подростка во время оккупации Киевщины: приятелю Кадырова объявили подозрение в военных преступлениях
Служба безопасности Украины идентифицировала приятеля Кадырова, пытавшего несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевщины
Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, командир чеченского мобильного отряда особого назначения (ОМОН) росгвардии "Ахмат" Бисаев Анзор Саладиевич, входивший в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, в начале марта 2022 года в поселке Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе со своими подчиненными ворвался в один из местных частных домов и похитил подростка.
"Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск. Когда пытки не принесли желаемого результата, парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправой", - сообщает СБУ.
Следователи СБУ объявили оккупанту подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В то же время Офис генпрокурора сообщил в Тelegram , что при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры Анзору Бисаеву заочно сообщили о подозрении по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- По официальным данным на 8 августа, в Бучанской громаде за время российской оккупации погибли по меньшей мере 458 человек, как минимум 419 из них были убиты.
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