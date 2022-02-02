Пытал пленных в тюрьме оккупантов "Изоляция": в Донецкой области будут заочно судить экс-сотрудника СБУ

Об этом сообщает пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.



Досудебное расследование установило с 2015 года 44-летний уроженец Докучаевская и экс-сотрудник СБУ, занимая должность следователя "МГБ ДНР", под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, преследует местных жителей якобы при содействии украинским правоохранительным органам.



Кроме того, он участвует в так называемых следственных действиях по плененным застенкам оккупантов "Изоляция". В октябре-апреле 2016 года российский наемник применял пытки к 40-летнему дончанину. Он избивал мужчину током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, препятствуя доступу к воздуху. Также экс-сотрудник СБУ вместе с сообщниками из "МГБ ДНР" ограничивали пленника в еде и держали в бесчеловечных условиях.



Обвинительный акт по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) ) направлены в суд Мариуполя.



Российскому наемнику грозит до 15 лет лишения свободы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb