Пытал пленных в тюрьме оккупантов "Изоляция": в Донецкой области будут заочно судить экс-сотрудника СБУ
В Донецкой области будут заочно судить бывшего сотрудника СБУ, который перешел в "МГБ ДНР" и пытал людей в тюрьме российских наемников "Изоляция"
Об этом сообщает пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.
Досудебное расследование установило с 2015 года 44-летний уроженец Докучаевская и экс-сотрудник СБУ, занимая должность следователя "МГБ ДНР", под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, преследует местных жителей якобы при содействии украинским правоохранительным органам.
Кроме того, он участвует в так называемых следственных действиях по плененным застенкам оккупантов "Изоляция". В октябре-апреле 2016 года российский наемник применял пытки к 40-летнему дончанину. Он избивал мужчину током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, препятствуя доступу к воздуху. Также экс-сотрудник СБУ вместе с сообщниками из "МГБ ДНР" ограничивали пленника в еде и держали в бесчеловечных условиях.
Обвинительный акт по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) ) направлены в суд Мариуполя.
Российскому наемнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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