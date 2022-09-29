Пытал людей и склонял к сотрудничеству с врагом: экс-милиционеру из Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене
Прокуратура сообщила о госизмене экс-правохранителю из Мариуполя, который взял на себя роль "коменданта" на Херсонщине, пытал людей и склонял их к сотрудничеству с оккупантами
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, коллаборант уволился из правоохранительных органов Мариуполя еще в 2014 году, после чего добровольно поступил на службу в вооруженные силы РФ.
Офис сообщает, что после полномасштабного вторжения он занял должность заместителя так называемого коменданта - начальника гарнизона оккупационных войск, который дислоцировался на территории поселка Лазурное Херсонской области. В подчинение псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.
"Комендант" склонял работников украинских госорганов к сотрудничеству с оккупантами, пытал и запугивал людей, незаконно захватывал недвижимость.
Сообщается, что в начале апреля подозреваемый вместе с военными РФ задержали главу одного из поселковых советов Скадовского района и местного предпринимателя. Мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От них потребовали предоставить информацию о проукраинских активистах, местных жителях, которые могут сотрудничать и передавать информацию сотрудникам СБУ.
В настоящее время мужчине доложено о подозрении, осуществляется досудебное расследование.
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