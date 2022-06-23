Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

На территории частного домохозяйства в Лукашовке 12 марта россиянин ударил хозяина дома прикладом автомата по голове и рукояткой пистолета несколько раз по спине. Также захватчик угрожал мужчине отрубить топором пальцы на руках. После этого он похитил у семьи 15 тысяч гривен.

Подозреваемый вместе с другими россиянами приходили в семью еще 13 и 15 марта. Они угрожали людям физическим насилием, оружием и похитили еще 350 евро, мобильный телефон и другие вещи.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры заочно сообщил россиянину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следствие продолжается.

16 июня прокуратура сообщила о подозрении дээнэровцу за издевательство и ограбление мирных жителей Харьковщины.

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