Пытал и ограбил жителей Черниговщины: Офис генпрокурора объявил подозрение оккупанту
Прокуратура заочно объявила подозрение россиянину, который вместе с другими оккупантами избивал и обокрал семью в селе на Черниговщине
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
На территории частного домохозяйства в Лукашовке 12 марта россиянин ударил хозяина дома прикладом автомата по голове и рукояткой пистолета несколько раз по спине. Также захватчик угрожал мужчине отрубить топором пальцы на руках. После этого он похитил у семьи 15 тысяч гривен.
Подозреваемый вместе с другими россиянами приходили в семью еще 13 и 15 марта. Они угрожали людям физическим насилием, оружием и похитили еще 350 евро, мобильный телефон и другие вещи.
Руководитель Черниговской областной прокуратуры заочно сообщил россиянину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следствие продолжается.
- 16 июня прокуратура сообщила о подозрении дээнэровцу за издевательство и ограбление мирных жителей Харьковщины.
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