Пытал гражданских на Черниговщине: оккупанту объявили подозрение
ОГПУ сообщил о подозрении россиянину, который вместе с другими оккупантами пытал жителя Черниговщины и его мать и украл у них авто
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В Вишневом на Черниговщине кафиры неоднократно задерживали и избивали одного из жителей, дважды более суток удерживали его в неотапливаемом складском помещении, когда на улице был мороз. Мужчину избивали примерами автоматов, а его пожилую мать держали в багажнике авто.
Также россияне украли у украинца транспорт, которым перевозили награбленное в местное имущество.
Одному из оккупантов Офис генпрокурора объявил подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают других причастных к преступлениям против гражданских.
- 26 мая российскому генералу объявили подозрение приказом обстреливать Запорожскую область.
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