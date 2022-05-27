Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

В Вишневом на Черниговщине кафиры неоднократно задерживали и избивали одного из жителей, дважды более суток удерживали его в неотапливаемом складском помещении, когда на улице был мороз. Мужчину избивали примерами автоматов, а его пожилую мать держали в багажнике авто.

Также россияне украли у украинца транспорт, которым перевозили награбленное в местное имущество.

Одному из оккупантов Офис генпрокурора объявил подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают других причастных к преступлениям против гражданских.

26 мая российскому генералу объявили подозрение приказом обстреливать Запорожскую область.

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