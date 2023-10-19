"Пытается запугать Запад": Братчук об угрозах Путина "кинджалами" судоходству в Черном море
Своими угрозами о том, что самолеты с "кинджалами" будут патрулировать Черное море, Путин пытается в первую очередь запугать Запад
Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг", Сергей Братчук в эфире телеканала "Еспресо".
"Я думаю, что история с кинжалами это очередная пугала Путина, прежде всего, для Запада. Он до сих пор верил в то, что может испугать Запад. Об ATACMS президент РФ также пытался шутить, но его выдавали волнения", - отметил Братчук. .
С другой стороны, Россия пытается запугать и украинцев, но как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", такие попытки напрасны. Украинцев даже ядерным оружием не получилось испугать.
"Конечно, диктатор пытается испугать украинцев. Хотя для того, чтобы атаковать кинжалами, не нужно залетать авиации в акваторию Черного моря. Это можно было делать, так как это происходило, к сожалению, в начале полномасштабного вторжения. Помним, где применялись кинжалы, в том числе и на юге. Стоит вспомнить трагическое событие с Николаевской ОВА. Поэтому Россия сейчас пытается этим вызвать страх у украинцев. Но заметим, Путин даже ядерным оружием нас не запугал", - добавил Братчук.
- Президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в среду, 18 октября, провели длительные переговоры о сотрудничестве. После встречи Путин заявил, что Украина "задумалась над переговорами", а самолеты РФ с "кинджалами" теперь будут патрулировать пространство над Черным морем.
-
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что новые заявления президента РФ Владимира Путина о патрулировании самолетов с "кинджалами" в Черном море , вероятно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменят для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 39.59Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное