"Пытается запугать Запад": Братчук об угрозах Путина "кинджалами" судоходству в Черном море

Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг", Сергей Братчук в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что история с кинжалами это очередная пугала Путина, прежде всего, для Запада. Он до сих пор верил в то, что может испугать Запад. Об ATACMS президент РФ также пытался шутить, но его выдавали волнения", - отметил Братчук. .

С другой стороны, Россия пытается запугать и украинцев, но как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", такие попытки напрасны. Украинцев даже ядерным оружием не получилось испугать.

"Конечно, диктатор пытается испугать украинцев. Хотя для того, чтобы атаковать кинжалами, не нужно залетать авиации в акваторию Черного моря. Это можно было делать, так как это происходило, к сожалению, в начале полномасштабного вторжения. Помним, где применялись кинжалы, в том числе и на юге. Стоит вспомнить трагическое событие с Николаевской ОВА. Поэтому Россия сейчас пытается этим вызвать страх у украинцев. Но заметим, Путин даже ядерным оружием нас не запугал", - добавил Братчук.