Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Пытается запугать Запад": Братчук об угрозах Путина "кинджалами" судоходству в Черном море
Эксклюзив

"Пытается запугать Запад": Братчук об угрозах Путина "кинджалами" судоходству в Черном море

19 октября, 2023 четверг
10:35
Война с Россией

Своими угрозами о том, что самолеты с "кинджалами" будут патрулировать Черное море, Путин пытается в первую очередь запугать Запад

Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг", Сергей Братчук в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что история с кинжалами это очередная пугала Путина, прежде всего, для Запада. Он до сих пор верил в то, что может испугать Запад. Об ATACMS президент РФ также пытался шутить, но его выдавали волнения", - отметил Братчук. .

С другой стороны, Россия пытается запугать и украинцев, но как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", такие попытки напрасны. Украинцев даже ядерным оружием не получилось испугать.

"Конечно, диктатор пытается испугать украинцев. Хотя для того, чтобы атаковать кинжалами, не нужно залетать авиации в акваторию Черного моря. Это можно было делать, так как это происходило, к сожалению, в начале полномасштабного вторжения. Помним, где применялись кинжалы, в том числе и на юге. Стоит вспомнить трагическое событие с Николаевской ОВА. Поэтому Россия сейчас пытается этим вызвать страх у украинцев. Но заметим, Путин даже ядерным оружием нас не запугал", - добавил Братчук.

  • Президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в среду, 18 октября, провели длительные переговоры о сотрудничестве. После встречи Путин заявил, что Украина "задумалась над переговорами", а самолеты РФ с "кинджалами" теперь будут патрулировать пространство над Черным морем.

  • Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что новые заявления президента РФ Владимира Путина о патрулировании самолетов с "кинджалами" в Черном море , вероятно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменят для Украины.

Новости
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
окупанти
Чорное море
Читайте также:
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
18 октября, 2023 среда
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
18 октября, 2023 среда
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
санкції проти Ірану
18 октября, 2023 среда
Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 39.59
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
11:45
Обзор
Байден будет просить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины, Израиля и других кризисов, а украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться. Акценты мировых СМИ 19 октября
11:38
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: 5 погибших, есть раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
11:34
"Живописная Украина": в Киеве откроют выставку живописи украинских художников 2-й половины ХХ века
11:22
После понижения спроса в США Nokia сократит до 14 тыс. рабочих мест
11:21
В Чернобыльской зоне остаются около 20 семей, отсоединенных от цивилизации, им помогают военные, - Наев
11:20
В Украине в ремонт вывели сразу 4 блока ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 19 октября
11:08
Фильм с украинской копродукцией "Фотофобия", выдвинутый на "Оскар", приобрела компания Filmotor
11:00
РФ нанесла удар по Херсону: по меньшей мере три человека пострадали
10:50
В Запорожье ликвидировали "Бабая", который в 2014 году был символом войны на Донбассе
10:47
Байден заявил, что Египет согласился пропустить гуманитарную помощь для сектора Газы
10:25
Удар по аэропорту "Луганск": появились спутниковые снимки последствий
10:23
Инфографика
Курс валют на 19 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
10:22
Вознаграждение получал на криптогаманец: в Харькове задержали агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по городу
10:02
OPINION
Как защищать украинский интерес на переговорах с евробюрократами
09:50
Обновлено
Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Израиль
09:34
РФ держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 5 кораблей
09:26
Россияне не уверены в защите Крымского моста из-за изобретательности украинских войск и спецслужб, - британская разведка
09:17
Нефть Brent подешевела до $91,12 после смягчения санкций США против Венесуэлы
09:13
В Нидерландах в 7 раз увеличилось количество украинцев, пострадавших от торговли людьми
09:02
Силы ПВО ночью уничтожили 4 из 17 воздушных целей россиян
09:00
Netflix повышает цены для подписчиков из нескольких стран. Список
08:50
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
08:47
Эксклюзив
Пытают в подвалах и гонят строить фортификации, - глава Запорожской РГА об отношении окупантов к гражданским
08:35
США смягчили нефтяные санкции против Венесуэлы, выдвинув требование
08:34
ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя Комитета народного сопротивления Газы
08:06
OPINION
Си выставит на торги с США голову Путина
07:54
Инфографика
Самолет, вертолет, танки и 630 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
07:41
OPINION
Фиаско "польской" политики украинской власти
07:32
Умер голливудский актер и звезда фильма "Рокки" Берт Янг
07:07
Аналитика
"При худшем сценарии была бы вторая Венгрия". Что ждет Польшу с новым правительством и как это изменит дружбу с Украиной
06:48
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
06:26
Обновлено
Италия возобновила контроль на границе со Словенией
06:19
ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты Хезболла в Ливане
06:18
ВСУ уничтожили угрожавшие Эстонии войска, поддержка Украины - самый дешевый путь обезопаситься от РФ, - МИД
05:08
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине, - NBC News
04:40
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и прорвали оборону врага, - ISW
03:45
JAS 39 Gripen
В Швеции считают предоставление Украине истребителей Gripen вопросом времени, - Politico
02:49
Обновлено
Протестующие ворвались в один из офисов Капитолия с требованием прекратить огонь по Газе. Арестованы 300 человек
02:21
Канада
В парламент Канады внесли законопроект о конфискации активов РФ
01:53
сектор Газа
ООН проведет расследование обстрела больницы в Газе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV