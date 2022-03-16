"Пытаемся найти креативные решения": МИД привлекает лучших юристов мира для получения репараций и контрибуций от РФ
Украина привлекла юристов мирового класса, чтобы добиться репараций от России, однако решения Международного суда ООН по этому вопросу не следует ожидать слишком быстро
Об этом сообщила ко-агент Украины на слушаниях в Международном суде ООН, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева в ходе национального телемарафона.
"Этот вопрос, над которым мы работаем и пытаемся найти больше креативных решений, потому что мир после Второй мировой войны не был готов к таким дерзким, агрессивным действиям одного государства против другого государства", - сказала она.
"Поэтому как никогда нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира", - отметила Золотарева.
Над этим работает, кроме МИД, также Минэкономики, Минэнергетики, правоохранительные органы, чтобы на разных площадках добиваться компенсаций и юридически установить вину страны-агрессора.
Однако исполнение решения этого суда, когда оно будет, займет продолжительное время. Кроме того, это будет нуждаться в политической воле государств-партнеров, пояснила Оксана Золотарева.
Напомним, Украина, по словам президента Зеленского, требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.
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