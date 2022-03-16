"Пытаемся найти креативные решения": МИД привлекает лучших юристов мира для получения репараций и контрибуций от РФ

Об этом сообщила ко-агент Украины на слушаниях в Международном суде ООН, директор департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева в ходе национального телемарафона.

"Этот вопрос, над которым мы работаем и пытаемся найти больше креативных решений, потому что мир после Второй мировой войны не был готов к таким дерзким, агрессивным действиям одного государства против другого государства", - сказала она.



"Поэтому как никогда нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира", - отметила Золотарева.



Над этим работает, кроме МИД, также Минэкономики, Минэнергетики, правоохранительные органы, чтобы на разных площадках добиваться компенсаций и юридически установить вину страны-агрессора.

Однако исполнение решения этого суда, когда оно будет, займет продолжительное время. Кроме того, это будет нуждаться в политической воле государств-партнеров, пояснила Оксана Золотарева.



Напомним, Украина, по словам президента Зеленского, требует от России выплатить материальный ущерб за разрушительные действия оккупационных войск.