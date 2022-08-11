Пытаемся делать все, чтобы увеличить пропускную способность на границе, - посол в Польше Зварыч
Украина и Польша готовят межправительственное соглашение о расширении сотрудничества на границе
Об этом в интервью Еспресо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.
"Россияне разбомбили очень много логистических маршрутов. В силу этих обстоятельств выросла нагрузка на автомобильные пункты пропуска на украинско-польской границе. Через них осуществляется большая часть грузопотока. Создаются огромные очереди, особенно из грузовиков. Растет недовольство перевозчиков. Я бы хотел особый акцент сделать на том , что это недовольство нужно направлять в первую очередь на того, кто является первопричиной. Это Путин и РФ, которая своей войной поставила всех нас в очень непростые условия", - сказал он.
По словам Зварыча, есть большая политическая воля со стороны польского и украинского правительств, чтобы разгрузить эти пункты пропуска.
"Принимаются очень быстрые, оперативные решения, касающиеся либерализации и контрольных функций. В основном, когда речь идет о транспортировке зерновых культур или горюче-смазочных материалов. Стараемся делать все возможное, чтобы увеличить пропускную способность пунктов пропуска. Некоторые из них сейчас исключительно предназначены для обслуживание грузового транспорта. Происходит строительство КПП "Краковец - Корчёва", удалось разграничить полосы для легкового и грузового транспорта", - отметил посол.
Он добавил, что обсуждается возможность создания новых пунктов пропуска.
"В украинском правительстве создана рабочая группа "Открытая граница". Задача не только развитие пунктов пропуска, но и объездных путей. Вся пограничная инфраструктура будет развиваться. Это все происходит в условиях войны, ограниченных расходов, но работа идет достаточно эффективно. Проблема нам известна, над ней работают оба правительства", - сказал посол.
Зварыч добавил, что одной из инициатив, отстаиваемых и украинским правительством, и президентом, является создание совместного контроля на пунктах пропуска.
"Это бы сэкономило время и мы бы перешли на новый уровень пограничного контроля. Мы сейчас с польской стороной отрабатываем межправительственное соглашение по этому поводу и надеемся, что в ближайшее время мы придем к согласию по тексту и это соглашение будет подписано. На такую протяженность границы недостаточное количество пунктов пропуска. Сейчас стало очевидно, что нужно направлять усилия на их развитие. Их должно быть гораздо больше", - сообщил он.
Посол выразил надежду, что граница между государствами будет функционировать как в странах Шенгенской зоны.
"Чтобы граница ЕС переместилась дальше на восток, а на границе между Польшей и Украиной мы могли свободно перемещаться, там же, как между Польшей и Германией сейчас", - подытожил посол.
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