Пышного назначили главой НБУ
Новым главой Национального банка Украины стал Андрей Пышный
Об этом сообщает Еспресо.
Его кандидатуру поддержали 290 нардепов Пышный занимал должность председателя правления Ощадбанка с 2014 по 2020 год.
Во время своего выступления на заседание Пышный подчеркнул, что принятые решения по ограничениям во время войны считают вполне адекватными.
"Деньги на покрытие дефицита (более 30 млрд $) нам нужны и на сколько я знаю, их готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ. Дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами", – сказал он.
По курсу он подчеркнул, что сейчас не готов его прогнозировать.
"Я приветствую заявление Минфина о необходимости отказа от эмиссионного финансирования бюджета. Но это зависит от наших международных партнеров и их поддержки", – сказал глава НБУ.
По словам Пышного, учетная ставка 25% адекватна и пока будет сохраняться такой же.
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