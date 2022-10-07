Пышного назначили главой НБУ

Об этом сообщает Еспресо.

Его кандидатуру поддержали 290 нардепов Пышный занимал должность председателя правления Ощадбанка с 2014 по 2020 год.

Во время своего выступления на заседание Пышный подчеркнул, что принятые решения по ограничениям во время войны считают вполне адекватными.

"Деньги на покрытие дефицита (более 30 млрд $) нам нужны и на сколько я знаю, их готовы предоставить международные партнеры. Но для этого нужен МВФ. Дизайн внутренней долговой политики должен быть согласован с международными партнерами", – сказал он.

По курсу он подчеркнул, что сейчас не готов его прогнозировать.

"Я приветствую заявление Минфина о необходимости отказа от эмиссионного финансирования бюджета. Но это зависит от наших международных партнеров и их поддержки", – сказал глава НБУ.

По словам Пышного, учетная ставка 25% адекватна и пока будет сохраняться такой же.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил , что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен .

Верховная Рада Украины уволила с должности главы Национального банка Кирилла Шевченко.