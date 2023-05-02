Пылевая буря в США повлекла за собой масштабное ДТП: есть жертвы
В штате Иллинойс в Соединенных Штатах Америки произошла пылевая буря, повлекшая масштабное ДТП в котором погибли люди
Об этом сообщает BBC.
Пылевая буря вызвала масштабное ДТП на мигастреле, в которое попали более 50 авто. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.
По данным Национальной метеорологической службы США пылевую бурю, которая ухудшила видимость для водителей, вызвали недавно вспаханные поля и северо-западный ветер.
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