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Пылевая буря в США повлекла за собой масштабное ДТП: есть жертвы

2 мая, 2023 вторник
05:33
Мир

В штате Иллинойс в Соединенных Штатах Америки произошла пылевая буря, повлекшая масштабное ДТП в котором погибли люди

Об этом сообщает BBC.

Пылевая буря вызвала масштабное ДТП на мигастреле, в которое попали более 50 авто. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.

По данным Национальной метеорологической службы США пылевую бурю, которая ухудшила видимость для водителей, вызвали недавно вспаханные поля и северо-западный ветер.

  • Напомним, в конце декабря США накрыла мощная снежная буря и аномальные холода – погибли по меньшей мере 26 человек, еще большое количество людей осталось без электричества.
  • В середине января по меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, бушевавших на юго-востоке США.

Новости ДТП
США
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