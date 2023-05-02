Пылевая буря в США повлекла за собой масштабное ДТП: есть жертвы

Об этом сообщает BBC.

Пылевая буря вызвала масштабное ДТП на мигастреле, в которое попали более 50 авто. Это привело к многочисленным смертям, более 30 человек были доставлены в больницу.

По данным Национальной метеорологической службы США пылевую бурю, которая ухудшила видимость для водителей, вызвали недавно вспаханные поля и северо-западный ветер.