В Крыму прогремели взрывы на аэродроме в Новофедоровке, а в Херсонской области ВСУ освободили уже более полусотни населенных пунктов. Какая ситуация на Юге после успехов украинской армии?

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