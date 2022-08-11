Пылающий Крым и ситуация на Юге. Россияне "беснуются" от успехов украинской армии. Вживую проект "Война и волонтеры"
В четверг, 10 августа, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" Кристина Парубий и волонтер из Херсона Андрей Селецкий будут говорить о ситуации в южных регионах
В Крыму прогремели взрывы на аэродроме в Новофедоровке, а в Херсонской области ВСУ освободили уже более полусотни населенных пунктов. Какая ситуация на Юге после успехов украинской армии?
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