Об этом сообщает телеграмм-канал "База".

Тело 61-летнего Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом правоохранители обнаружили травматический пистолет. Кому он принадлежал, пока неизвестно.

Юрий Воронов - гендиректор транспортной компании "Астра Шиппинг", которая, в частности, работала на арктических подрядах "Газпрома". По словам жены бизнесмена, он отправился в Ленинградскую область еще 1 июля, а перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

Отметим, что это уже пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью. Зимой в Ленинградской области обнаружили тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инцест", а затем Александра Тюлякова, работавшего в "Газпроме" заместителем гендиректора Единого расчетного центра. Интересно, что трупы обоих руководителей обнаружили в том же поселке под Петербургом — Ленинский.

В апреле в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента "Газпромбанка", а также его супруги и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатека" Сергея Протосеню, его жену и дочь.

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