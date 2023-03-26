Пятый случай за неделю: в Херсонской области двое молодых мужчин подорвались на российской мине
Вблизи села Ивановка Херсонской области на российской взрывчатке подорвались двое молодых мужчин. Один пострадавший потерял две ноги
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"В поле близ села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения", - пишет пресс-служба.
В результате взрыва один из пострадавших потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы.
Сообщается, что мужчин госпитализировали в медучреждение в Кривом Роге.
В областной военной администрации рассказали, что это уже пятый случай подрыва на взрывчатке окупантов за неделю: "Лишь за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизни одного жителя Херсонщины, еще 5 – ранены".
Украинцев призывают не посещать территории, еще не обследовавшие саперы и не игнорировать рекомендации власти.
- 22 марта в Херсонской области гражданский мужчина в лесополосе наткнулся на российскую мину . В результате взрыва ему оторвало часть ноги.
- 25 марта вблизи Великой Александровки Херсонской области на российской мине подорвался гражданский. Мужчина получил ранение рук и ног.
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