Об этом информирует Херсонская ОВА .

"В поле близ села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения", - пишет пресс-служба.

В результате взрыва один из пострадавших потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы.

Сообщается, что мужчин госпитализировали в медучреждение в Кривом Роге.

В областной военной администрации рассказали, что это уже пятый случай подрыва на взрывчатке окупантов за неделю: "Лишь за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизни одного жителя Херсонщины, еще 5 – ранены".

Украинцев призывают не посещать территории, еще не обследовавшие саперы и не игнорировать рекомендации власти.