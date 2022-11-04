Пятую часть украинского книжного рынка в интернете составляют теневые российские издания, - директор издательства "Фолио"
Около 20% украинских бумажных книг в интернете походят из теневого рынка российских издательств
Об этом директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал во время брифинга Медиацентра Украина – Укринформ.
Красовицкий сообщил, что значительным испытанием для украинских издателей стали "пиратские" российские книги.
"Сегодня примерно 15-20% рынка бумажной книги в интернете – это теневой рынок, напечатанных здесь книг российских издательств", - утверждает Красовицкий.
Директор издательства также отмечает важность закона об ограничении продаж, ввоза и печати книг в Украине, происходящих из РФ.
"Закон не подписан президентом. И это очень досадно, потому что влияние тех больших запасов российских и белорусских книг, которые завезли еще зимой, до сих пор очень сильно на рынок. К сожалению, это также позволяет украинским пиратам допечатывать здесь большое количество книг, которые они воруют в российских издателей. В частности, книг, изданных в России уже во время войны", - рассказывает Красовский.
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