Пятов объявил, что сыграет прощальный матч за "Шахтер" в Лондоне
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что сыграет прощальный матч 6 августа в Лондоне против английского "Тоттенгема"
Об этом Пятов рассказал football.ua .
По словам капитана "Шахтера", объявившего о завершении карьеры, в последний раз он будет защищать ворота 6 августа в Лондоне в товарищеском матче против "Тоттенхема".
"Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне, на таком стадионе. Тем более, в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько мне известно, на стадионе ожидается 50 тыс. болельщиков", - сказал Пятов.
Он добавил, что, несмотря на завершение карьеры и начало тренерской работы в "Шахтере", поддерживает форму и готовится к игре.
"Очень приятно, что клуб предоставил мне возможность сыграть в этом благотворительном матче. Готовлюсь к игре, стараюсь всегда быть в тонусе. И с нетерпением жду 6 августа", - рассказал Пятов.
Кто такой Андрей Пятов
39-летний Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года. Также играл за "Ворсклу". Голкипер является 11-кратным чемпионом Украины и по 8 раз выигрывал кубок и Суперкубок страны. В 2009 году получил с дончанами Кубок УЕФА.
За сборную Украины Пятов провел 102 матча. В 2006 году стал вицечемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
- 11 июня 2022 года Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины .
- 3 июля 2023 "Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб.
- 10 июля Пятов объявил, что завершил карьеру футболиста и присоединился к тренерскому штабу "Шахтера".
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