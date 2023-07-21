Об этом Пятов рассказал football.ua .

По словам капитана "Шахтера", объявившего о завершении карьеры, в последний раз он будет защищать ворота 6 августа в Лондоне в товарищеском матче против "Тоттенхема".

"Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне, на таком стадионе. Тем более, в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько мне известно, на стадионе ожидается 50 тыс. болельщиков", - сказал Пятов.

Он добавил, что, несмотря на завершение карьеры и начало тренерской работы в "Шахтере", поддерживает форму и готовится к игре.

"Очень приятно, что клуб предоставил мне возможность сыграть в этом благотворительном матче. Готовлюсь к игре, стараюсь всегда быть в тонусе. И с нетерпением жду 6 августа", - рассказал Пятов.

Кто такой Андрей Пятов

39-летний Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года. Также играл за "Ворсклу". Голкипер является 11-кратным чемпионом Украины и по 8 раз выигрывал кубок и Суперкубок страны. В 2009 году получил с дончанами Кубок УЕФА.

За сборную Украины Пятов провел 102 матча. В 2006 году стал вицечемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.