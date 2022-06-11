Об этом Пятов сообщил в Instagram.

Он опубликовал фото 15-летней давности, когда дебютировал за сборную Украины и заявил, что 11 июня сыграет на национальную команду в последний раз.

"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", - написал Пятов.

В общей сложности 37-летний голкипер сыграл за сборную Украины 101 матч.

Матч Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня, в Лодзи и начнется в 16:00.

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