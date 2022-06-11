Пятов объявил, что матч против Армении станет для него последним за сборную Украины
Голкипер Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины по футболу и в последний раз сыграет за нее в матче Лиги наций против Армении
Об этом Пятов сообщил в Instagram.
Он опубликовал фото 15-летней давности, когда дебютировал за сборную Украины и заявил, что 11 июня сыграет на национальную команду в последний раз.
"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", - написал Пятов.
В общей сложности 37-летний голкипер сыграл за сборную Украины 101 матч.
Матч Украина – Армения состоится сегодня, 11 июня, в Лодзи и начнется в 16:00.
- 8 июня сборная Украины победила Ирландию во 2 туре Лиги наций.
- Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что не сыграет в матчах Лиги наций против Армении и Ирландии.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что против Армении тоже не сыграют Георгий Бущан, Эдуард Соболь и Александр Сирота.
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