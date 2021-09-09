Пятница не должна дать повода для плохого настроения, - Наталья Диденко прогнозирует теплую и солнечную погоду
В Украине 10 сентября ожидается сухая солнечная погода, столбики термометра достигнут +26°C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .
"Континентальная Европа купается в солнечном антициклональном тепле - это хорошо видно на свежем фото из космоса. Циклоны и фронты с дождями ходят вокруг да около преимущественно", - отметила синоптик.
Завтрашний день в Украине, также принадлежит этой замечательной синоптической локации, будет снова сухая солнечная погода.
Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20°C...+26°C.
Синоптик отметила, что в Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения - солнце и +22°C...+25°C
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