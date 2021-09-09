Пятница не должна дать повода для плохого настроения, - Наталья Диденко прогнозирует теплую и солнечную погоду

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"Континентальная Европа купается в солнечном антициклональном тепле - это хорошо видно на свежем фото из космоса. Циклоны и фронты с дождями ходят вокруг да около преимущественно", - отметила синоптик.

Завтрашний день в Украине, также принадлежит этой замечательной синоптической локации, будет снова сухая солнечная погода.

Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20°C...+26°C.

Синоптик отметила, что в Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения - солнце и +22°C...+25°C