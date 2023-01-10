Об этом Бейл сообщил в Instagram.

"После тщательных раздумий я объявляю, что немедленно ухожу из клубного и международного футбола. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту заниматься любящим спортом. Все от моего первого контакта в "Саутгемптоне" и до последнего в "Лос-Анджелесе" и то, что было между ними, сформировало клубную карьеру, которой я горжусь. А играть за свою страну и быть капитаном было действительно мечтой", - написал Бейл.

33-летний валлиец перешел в "Реал" в 2013 году из английского "Тоттенгема" за 101 млн евро. Бейл сыграл за мадридцев 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Он стал с "Реалом" пятикратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл чемпионат Испании, четырежды – клубный чемпионат мира и дважды – Суперкубок УЕФА.

Также выступал за английский "Саутгемптон" и "Лос-Анджелес" из США, ставший его последним клубом.

Гарет Бэйл сыграл 111 матчей и забил 40 голов за сборную Уэльса.

1 июня 2022 года Гарет Бэйл объявил, что покидает "Реал" .

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