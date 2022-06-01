Об этом Бейл сообщил в Instagram.

"Я пишу это сообщение, чтобы поблагодарить всех моих одноклубников, тренеров, персонал и болельщиков, которые меня поддерживали. Я прибыл сюда девять лет назад как молодой футболист, который хотел реализовать свою мечту играть за "Реал". Носить белую форму, герб на груди, выступать на «Сантьяго Бернабеу», выигрывать Лигу чемпионов. Теперь я могу оглянуться и сказать, что эта мечта стала реальностью. Это была честь для меня", – написал Бейл.

32-летний валлиец перешел в "Реал" в 2013 году из английского "Тоттенхема" за 101 млн евро.

Бейл сыграл за мадридцев 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Он стал с "Реалом" пятикратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл чемпионат Испании, четырежды – клубный чемпионат мира и дважды – Суперкубок УЕФА.

Бейл покинет "Реал" в статусе свободного агента.

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