Пятидесятники полностью переводят богослужения на украинский язык

Комитет УЦХВЕ принял решение о переходе на украинский язык для части поместных церквей в регионах распространения русского языка, сообщила сегодня, 24 июля 2022 года, "Религиозно-информационная служба Украины".

"Это касается использования государственного языка во время богослужений, Библии на украинском языке вместо русского Синодального перевода (созданного РПЦ - ред.) и т.д.", - отмечается в сообщении.

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Также на украинском будут исполняться религиозные гимны христиан веры евангельской.

"Это решение было долгожданным для многих пятидесятников. Во времена, когда вся страна становится на путь окончательного утверждения национальной идентичности, язык является одним из определяющих факторов нашего культурного отделения от общего с Россией прошлого", - подчеркивает РИСУ.

Напомним, осенью прошлого 2021 года украинские пятидесятники отпраздновали 100-летие c начала деятельности.

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