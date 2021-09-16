Пятидесятитысячная "армия ботов": СБУ ликвидировала на Харьковщине ботоферму, распространявшую российскую пропаганду
СБУ разоблачила и ликвидировала организованную жителем Харьковщины ботоферму, которая распространяла заказные материалы из РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За время работы ботофермы зарегистрированы почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе в украинском сегменте. Организатор ботофермы имеет опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации фейковых страниц в соцсетях.
По данным спецслужбы, человек создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту злоумышленник регистрировал до 5 фейковых страниц в различных социальных сетях. Оплату от заказчиков он получал в рублях через электронные платежные системы.
Ботоферма распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинской власти.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки и 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.
Злоумышленника проверяют относительно возможной причастности к сотрудничеству с российскими спецслужбами.
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