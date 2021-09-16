Пятидесятитысячная "армия ботов": СБУ ликвидировала на Харьковщине ботоферму, распространявшую российскую пропаганду

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



За время работы ботофермы зарегистрированы почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе в украинском сегменте. Организатор ботофермы имеет опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации фейковых страниц в соцсетях.



По данным спецслужбы, человек создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту злоумышленник регистрировал до 5 фейковых страниц в различных социальных сетях. Оплату от заказчиков он получал в рублях через электронные платежные системы.



Ботоферма распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинской власти.



Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки и 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.



Злоумышленника проверяют относительно возможной причастности к сотрудничеству с российскими спецслужбами.