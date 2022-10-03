Пятерым защитникам Мариуполя вручили ордена "Золотая звезда" в Турции

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

В частности, высшей государственной наградой президент отметил командира отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волыни), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Андрей Ермак вручил ордена командирам. А Зеленский поздравил военнослужащих с помощью видеозвонка и поблагодарил их за выполнение важной боевой задачи по обороне Мариуполя.

"Мы все гордимся вами. И я чрезвычайно счастлив, что с вами – родные, и очень счастлив, что вы у нас такие есть. Вы не просто герои, вы – живые герои, и это очень важно. Я благодарю каждого из вас. И мы сделаем все, чтобы забрать ваших собратьев, которые сейчас в плену. Горжусь, что мы живем в одной стране, за нее вместе боремся и точно победим. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь назвал битву за Мариуполь и все, что произошло с защитниками Азовстали, "украинским чудом наперекор судьбе".

"Все прекрасно понимают, что с нами должно было случиться. Здесь есть люди, которые знают, что такое русская пытка и русский плен. И эта награда – это награда наших воинов. Это награда нашего украинского народа. Я очень горд тем, что я украинец. Это самая крутая нация в мире! И самая крутая власть и самые крутые военные", - отметил Паламарь.

Защитники Азовстали передали Владимиру Зеленскому флаг Украины с подписями и пожеланиями пяти командиров и девизом "Без боя нет славы".

3 октября воины из Азовстали встретились со своими семьями в Турции.

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