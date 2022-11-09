Пятерых боевиков "ЛДНР" приговорили к 13 годам заключения за штурм Мариуполя и Северодонецка

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Благодаря доказательной базе, которую собрали следователи Службы безопасности, к реальным срокам заключения приговорены пять участников террористических организаций "ЛДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10", – пишет пресс-служба.

В частности, к 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Их взяли в плен украинские защитники во время боев вблизи Белогоровки в Луганской области.

Следствие установили, что задержанными оказались местные жители, которые еще до 24 февраля присоединились к 4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ. Также они участвовали в боях на Луганском направлении.

Суд, на основании доказательств, признал фигурантов виновными в госизмене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Еще один боевик приговорен к 10 годам за решеткой.

"Установлено, что он находился в составе так называемого 105-го стрелкового полка "ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья", – пишут в СБУ.

В июле подразделение злоумышленника передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где оккупанты обустроили позиции. Впоследствии ВСУ подвели боевую машину кафиров с фигурантом, его задержали.

Суд признал виновным фигуранта за участие в террористической организации и деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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