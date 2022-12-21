Пятерых боевиков "ДНР" будут судить за издевательство над пленными украинцами

Об этом отчитывался Офис генерального прокурора в телеграмме.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, издевавшихся над пленными украинцами", - говорится в сообщении.

С 2014 года на территории временно оккупированной Донецкой области действовали 2 террористические организации: "Министерство государственной безопасности ДНР" и "Калининская исправительная колония №27". Туда входило 17 боевиков, в том числе представители местного криминалитета и экс-работники правоохранительных органов.

Эти люди похищали и пытали украинцев, не признававших так называемую "Донецкую народную республику".

"Чтобы заставить их признаться якобы в шпионаже и других надуманных преступлениях, угрожали пыткам и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, они имитировали расстрел и даже захоронения вживую", - проинформировала пресс-служба.

Всем участникам сообщили о подозрении, им инкриминируют государственную измену, создание террористической организации и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, ст. 258-3 и ст. 438 УК Украины).

Напомним, 9 декабря США наложили санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля: в список попали четверо причастных к процессу "фильтрации" украинских граждан на оккупированных Россией территориях, а также представители Центральной избирательной комиссии РФ из-за причастности к организации "псевдореферендумов" на оккупированных украинских территориях .

Также правоохранители разоблачили шесть российских генералов, которые отдавали приказы захватывать украинские города Харьковщины.

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