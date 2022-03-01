Россияне бомбят Киев, Боярку и Вишневое
Пятеро украинцев на одного оккупанта: в Сумской области состоялся первый обмен пленными
В Сумской области обменяли пять человек участников терробороны на одного российского офицера военной полиции
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.
Из плена вернулись:
- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
- Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.
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