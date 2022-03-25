Пятеро полицейских в Луганской области перешли на сторону оккупанта
Пятеро работников полиции Луганской области присягнули на верность террористической организации "ЛНР"
Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.
Отмечается, что им было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).
"По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды вновь незаконных структур и присягнули на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что они добровольно стали "сотрудниками милиции" так называемых Старобельского, Счастьенского и Станично-Луганского РОВД МВД "ЛНР".
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