Пятеро полицейских в Луганской области перешли на сторону оккупанта

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.



Отмечается, что им было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).



"По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды вновь незаконных структур и присягнули на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике", - говорится в сообщении.



Прокуратура отмечает, что они добровольно стали "сотрудниками милиции" так называемых Старобельского, Счастьенского и Станично-Луганского РОВД МВД "ЛНР".

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