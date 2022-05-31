Пятеро погибших, среди них - 12-летний ребенок: российские войска в течение суток и утром 31 мая обстреливали Харьковщину
За минувшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. В результате обстрела пять человек погибли
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, есть 3 погибших. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район. Всего по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень В пгт Коротич Харьковского района пострадали 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет.
Сегодня утром обстрелы населенных пунктов области продолжились. В с. Ивановка, Изюмского района, погиб ребенок 12 лет, 1 гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве", – рассказал глава Харьковской ОВД.
Как он добавил, боевые действия на территории области продолжаются. Враг пытался контратаковать в районе с. Длинное, успеха не имел и отступил. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.
- Напомним, с временно оккупированных территорий Харьковщины эвакуировано более 1,5 тысяч человек.
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