Пятеро детей отравились в одесской больнице: у поставщика еды выявили ряд нарушений
Специалисты выявили ряд нарушений у поставщика еды, которой пятеро детей отравились в одесской больнице
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Всего отравились пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет. В областную больницу для лечения основных болезней пострадавшие поступили 16-23 июля.
Клинические признаки отравления (общая слабость, температура до 37,8 градуса, рвота) у них появились 25 июля после употребления в отделении готовых блюд. Поставщик питания - ООО "Питание Плюс", которое готовит пищу на базе пищеблока Одесского областного медицинского центра психического здоровья (ул. Академика Воробьева, 9).
При обследовании пищеблока выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов. Также не соблюдаются гигиенические требования к технологическим процессам приготовления блюд, а именно: технологическое и холодильное оборудование устаревшее, кухонная посуда и разделочный инвентарь необходимо заменить.
Кроме того, не соблюдается санитарный режим - состояние помещений неудовлетворительное, часть их нуждается в ремонте, не созданы условия для обособленного хранения личной и санитарной одежды и пр.
Сейчас специалисты управления госучреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" продолжают расследование. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, смывы, материал от больных и работников учреждения.
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