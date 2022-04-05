Пятеро депутатов ОПЗЖ помогали убивать мариупольцев, являясь корректировщиками огня захватчиков, - мариупольский горсовет
Появились убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе, в частности, они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры
Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
"С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Вышки мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", - пишут в горсовете.
Депутаты ОПЗЖ, предавшие Украину и украинцев:
- Иващенко Константин Владимирович;
- Хаджинов Дмитрий Михайлович;
- Хармышев Евгений Александрович;
- Сотникова Наталья Анатольевна;
– Карпенко Елена Васильевна.
"Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно содействуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", - отмечают в городском совете Мариуполя.
- Добавим, что 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.
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