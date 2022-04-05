Пятеро депутатов ОПЗЖ помогали убивать мариупольцев, являясь корректировщиками огня захватчиков, - мариупольский горсовет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

"С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Вышки мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", - пишут в горсовете.

Депутаты ОПЗЖ, предавшие Украину и украинцев:

- Иващенко Константин Владимирович;

- Хаджинов Дмитрий Михайлович;

- Хармышев Евгений Александрович;

- Сотникова Наталья Анатольевна;

– Карпенко Елена Васильевна.

"Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно содействуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", - отмечают в городском совете Мариуполя.

Добавим, что 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.

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