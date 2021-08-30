Пятая версия: сайт Украины запустили на арабском языке

Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба в Twitter.



"Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украине, арабский: https://ukraine.ua/ar Продвижение положительного имиджа в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики", - написал он.



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Теперь сайт имеет 5 версий: англоязычную, немецкоязычную, франкоязычная, испаноязычную и арабскую.

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