"Пятая птичка": в Украину доставили 84 тонны американских боеприпасов

Об этом Резников написал в Twitter.



"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра", - написал Резников.



Министр добавил, что в ближайшие дни в Украину придет еще один груз с военной помощью.



"В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", - добавил Резников.



Как сообщалось ранее, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн. 23 января в Украину прибыло 80 тонн военной помощи от США

Также 25 января в Украину прибыли третья партия военной помощи от США. 28 января в Украину прибыла четвертая партия помощи - 81 тонна американских боеприпасов.