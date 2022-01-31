"Пятая птичка": в Украину доставили 84 тонны американских боеприпасов
В понедельник, 31 января, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину доставили еще 84 тонны боеприпасов из Соединенных Штатов Америки
Об этом Резников написал в Twitter.
"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра", - написал Резников.
Министр добавил, что в ближайшие дни в Украину придет еще один груз с военной помощью.
"В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", - добавил Резников.
- Как сообщалось ранее, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн. 23 января в Украину прибыло 80 тонн военной помощи от США
- Также 25 января в Украину прибыли третья партия военной помощи от США. 28 января в Украину прибыла четвертая партия помощи - 81 тонна американских боеприпасов.
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