Пятая часть украинских беженцев хочет остаться в Литве – опрос

Об этом пишет LRT.

По данным опроса, проведенного Службой занятости, 17% проживающих в стране украинцев планируют остаться, а 31% не определились со своими планами на будущее. Результаты основываются на опросе 399 человек.

"Мы начали работать с украинской целевой группой три месяца назад. Обслуживая иностранных граждан, мы должны поближе их узнать, выяснить их демографические характеристики, ожидания и планы на будущее", – говорится в сообщении Службы занятости.

Согласно данным, большинство беженцев, состоящих на учете в службе занятости, составляли женщины 30-49 лет, 27,1% - 40-49 лет, 17,3% - молодежь 16-29 лет, 16,8" - украинцы в возрасте от 50. Более чем каждый второй имеет высшее образование.

Большинство беженцев, 38%, прибыли из центральной части Украины, 26% с востока, 21% с юга и 15% с севера. Опрос показывает, что более трети женщин-беженок женаты. 64% приехали в Литву с несовершеннолетними детьми.

В ходе опроса 87% респондентов сказали, что литовцы их очень хорошо приняли. На вопрос, с кем они обсуждают свои проблемы, большинство ответили, что это члены семьи, друзья и знакомые, а меньше обращаются за помощью в государственные учреждения или общественные организации.

Большинство из них хотели найти временную работу. Среди респондентов 45% нашли работу. Большинство из них удовлетворены условиями труда и атмосферой на работе, а заработной платой доволен только каждый второй. Небольшое количество украинцев интересовалось возможностями профессионального обучения и обучения, а некоторые были трудоустроены с помощью субсидий. Опрос проводился в мае.

С начала полномасштабной войны в Литву прибыло около 55 тысяч украинцев. Из них более 21 тыс. – несовершеннолетние.

По состоянию на 5 мая в Литве трудоустроился каждый третий из 28 тысяч трудоспособных украинских беженцев.

14 мая мы сообщали, что часть украинских беженцев возвращается из Литвы домой.

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