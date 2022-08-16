Пять выводов из исследования The Washington Post о пути к войне в Украине

Приводим перевод статьи The Washington Post авторства Шейна Харриса, Карен Деянг и Изабель Хуршудян.

Вот некоторые ключевые выводы.

1. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов проникло во многие точки политического руководства России, шпионского аппарата и вооруженных сил и обнаружило, что Владимир Путин готовится к полномасштабному вторжению в Украину

В октябре 2021 года в Овальном кабинете высшие советники президента Байдена представили ему военные планы президента России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину. Спецслужбы США использовали спутниковые снимки, перехваченные сообщения и человеческие источники, чтобы показать, что Путин собирает войска вдоль границы с Украиной с целью захватить столицу Киев и большую часть страны, оставив на западе лишь обломки украинского государства.

Соединенные Штаты обнаружили, что Путин резко увеличил финансирование военных операций, оставив при этом недостаточное финансирование своих мер по борьбе с пандемией. "По нашим оценкам, они планируют осуществить большую стратегическую атаку на Украину одновременно по нескольким направлениям", - сказал Байдену генерал Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов. Их версия – "шок и трепет".

2. Каждое решение о вооружении Украины основывалось на том, чтобы не дать России оснований для нападения на США и НАТО.

Байден был полон решимости сплотить союзников по НАТО перед надвигающимся вторжением, не провоцируя прямого конфликта между Россией и США. Милли носил в своем портфеле карточки для заметок, в которых были указаны интересы и стратегические цели США, а также высокие ставки. "Проблема: как обеспечить соблюдение основанного на правилах международного порядка против страны с исключительным ядерным потенциалом, не ввязываясь в Третью мировую войну?"

Каждое решение о вооружении Украины было основано на том, чтобы не давать России повода для эскалации, часто к разочарованию украинских официальных лиц, которые настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты присылали все более мощное оружие, даже несмотря на то, что они публично сомневались в том, что вторжение состоится. "Я не извиняюсь за то, что одна из наших целей здесь - избежать прямого конфликта с Россией", - сказал Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности.

3. Байден направил своего высокопоставленного представителя разведки, чтобы предоставить Путину доказательства военного планирования России

Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса в Москву, чтобы передать Путину сообщение: мы знаем, что вы задумываете, и если вы вторгнетесь, это будет иметь серьезные последствия. Бернс передал личное письмо от Байдена, а сам разговаривал с Путиным по телефону из кабинета в кремле. Российский лидер укрылся в курортном городе Сочи во время волны коронавируса, закрывшей Москву.

Путин в уже знакомой резкой критике посетовал на расширение НАТО и нелегитимность украинского правительства. "Он очень пренебрежительно относился к президенту [Владимиру] Зеленскому как к политическому лидеру", - вспоминал Бернс, бывший посол США в России. Бернс пришел к выводу, что Путин не принял необратимого решения о вторжении. Но, как он сообщил Байдену после телефонного звонка, "уровень моей озабоченности вырос, а не снизился".

4. Киев пожаловался, что разведка США недостаточно конкретна относительно подготовки России к вторжению

Украинские официальные лица жаловались, что каждый раз, когда американцы делились своими мрачными прогнозами о неизбежном вторжении, они никогда полностью не предоставляли Киеву подробности своей разведывательной информации. В ноябре министр иностранных дел Украины и глава администрации Зеленского посетили государственный департамент в Вашингтоне, где чиновник США встретил их с чашкой кофе и улыбкой. "Ребята, копайте окопы!" – сказал чиновник.

"Когда мы улыбнулись в ответ, – вспоминал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, – официальный представитель США сказал: "Я серьезно. Начинайте копать траншеи. … На вас нападут. Крупномасштабная атака, и вы должны к ней подготовиться".

"Мы запросили подробностей – их не было", - сказал Кулеба.

5. Зеленский подозревал, что некоторые западные чиновники хотят, чтобы он сбежал

Украинский лидер опасался, что после того, как его правительство будет убрано с дороги, а поддерживающий Кремль режим будет установлен, государства НАТО будут искать урегулирования с Москвой путем переговоров по Украине. "Западные партнеры хотели, я уверен, чтобы кто-то действительно беспокоился о том, что будет со мной и моей семьей, - сказал Зеленский. – Но кто-то, вероятно, хотел просто покончить с этим побыстрее. Я думаю, что большинство людей, которые мне звонили — ну, почти все, — не верили в то, что Украина может противостоять этому и выстоять".

Точно так же, по его словам, предупреждение украинцев готовиться к войне, как этого хотели некоторые партнеры, ослабило бы страну экономически и облегчило бы ее захват россиянами. "Пусть люди в будущем обсуждают, правильно это или неправильно, - напомнил Зеленский, - но я точно знаю, и интуитивно - мы обсуждали это каждый день на СНБО и так далее - у меня было ощущение, что [россияне] хотели подготовить нас к мягкой капитуляции страны. И это страшно".