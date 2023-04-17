Об этом информирует британское внешнеполитическое ведомство.

Пять стран будут использовать ресурсы и возможности секторов гражданской ядерной энергетики каждой страны, чтобы взорвать контроль России на цепи поставок.

Соглашение США, Канада, Британия, Франция и Япония будут поддерживать стабильные поставки топлива для нынешних нужд и гарантировать безопасную, надежную разработку топлива для современных реакторов.

"Это соглашение будет использовано в качестве основы для того, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее, чтобы отрезать для него еще один способ финансирования своего варварского нападения на Украину и фактически покинуть Россию в стороне", - пишет ведомство.

На встрече министров энергетики G7 глава британского энергетического ведомства Грант Шаппс заявил, что это, наряду с инвестициями в более чистые, более дешевые и более безопасные возобновляемые источники энергии, станет ключевой частью энергетической независимости Британии.

"Это следующий жизненно важный шаг, объединение с другими странами, чтобы показать Путину, что России больше не рады, и укрепление нашей глобальной энергетической безопасности путем использования надежных международных поставок ядерного топлива из безопасных и надежных источников.

Мы должны перестать зависеть от дорогого и импортированного ископаемого топлива и сосредоточиться на более разумных энергетических решениях", – подчеркнул Шаппс.