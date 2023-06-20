Об этом сообщает Reuters.

Это соглашение свидетельствует о прогрессе Франции в поощрении некоторых своих европейских союзников покупать сделанные в Европе системы вместо того, чтобы закупать их за пределами блока.

Источники сообщили, что соответствующий документ был подписан в начале встречи министров обороны в Париже, целью которой была координация европейских усилий по усилению возможностей противовоздушной обороны на всем континенте на фоне вторжения России в Украину.

Отмечается, что в октябре прошлого года Германия объявила о плане закупки систем, частично производимых в США и Израиле, совместно с 14 союзниками по НАТО, чем огорчила Францию.

С того времени к Берлину присоединились около 17 стран, в частности, страны Балтии, Великобритания и некоторые восточноевропейские государства, которые традиционно обращались в США за военной техникой.

Справочно. Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км, предназначенный для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.