Об этом сообщает польское министерство сельского хозяйства.

Запрет на экспорт агропродукции введен до 5 июня.

"Министры сельского хозяйства пограничных стран высоко оценивают заключенное соглашение с Европейской Комиссией и действия, предпринятые для смягчения последствий увеличения импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины. В то же время заявляют, что вступившие в силу 2 мая 2023 года решения могут оказаться неэффективными и недостаточными". ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского ведомства.

Страны-соседки Украины отметили, что запрет на ввоз не распространяется на товары, импортируемые на основании договоров, заключенных до 2 мая. Министры призывают Еврокомиссию найти выход из сложившейся ситуации, предложив соответствующие юридически обязательные механизмы.

Кроме того, предлагается постоянно мониторить импорт других сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины и при необходимости оперативно принимать превентивные меры по ним, а также выделить дополнительные средства в поддержку местных фермеров.