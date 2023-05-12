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Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года

12 мая, 2023 пятница
11:28
Экономика

Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года

Об этом сообщает польское министерство сельского хозяйства.

Запрет на экспорт агропродукции введен до 5 июня.

"Министры сельского хозяйства пограничных стран высоко оценивают заключенное соглашение с Европейской Комиссией и действия, предпринятые для смягчения последствий увеличения импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины. В то же время заявляют, что вступившие в силу 2 мая 2023 года решения могут оказаться неэффективными и недостаточными". ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского ведомства.

Страны-соседки Украины отметили, что запрет на ввоз не распространяется на товары, импортируемые на основании договоров, заключенных до 2 мая. Министры призывают Еврокомиссию найти выход из сложившейся ситуации, предложив соответствующие юридически обязательные механизмы.

Кроме того, предлагается постоянно мониторить импорт других сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины и при необходимости оперативно принимать превентивные меры по ним, а также выделить дополнительные средства в поддержку местных фермеров.

  • Молдова также намерена ввести ограничения на импорт агропродукции из Украины, но передумала .
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2023, пятница
12 мая
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