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Пять скандинавских стран требуют от МОК не возвращать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования

7 февраля, 2023 вторник
23:35
Спорт

Национальные олимпийские комитеты Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии направили в МОК заявление, в котором просят не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям

Об этом говорится в совместном заявлении НОК Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

"Ситуация в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции - не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция", - говорится в заявлении.

Это заявление было направлено в Международный олимпийский комитет, Европейские олимпийские комитеты, Международный паралимпийский комитет, Европейские паралимпийские комитеты, а также в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов.

  • 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
  • 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
  • 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду.
  • 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
Норвегия
Дания
Олимпиада
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