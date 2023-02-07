Пять скандинавских стран требуют от МОК не возвращать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования
Национальные олимпийские комитеты Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии направили в МОК заявление, в котором просят не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям
Об этом говорится в совместном заявлении НОК Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.
"Ситуация в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции - не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция", - говорится в заявлении.
Это заявление было направлено в Международный олимпийский комитет, Европейские олимпийские комитеты, Международный паралимпийский комитет, Европейские паралимпийские комитеты, а также в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов.
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